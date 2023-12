Advanced Micro Devices Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Advanced Micro Devices wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigt dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Advanced Micro Devices daher insgesamt die Note "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Advanced Micro Devices beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Advanced Micro Devices eine Performance von 62,28 Prozent, was eine Outperformance von +59,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Aktie mit einer Rendite von 56,29 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index, RSI, führt bei Advanced Micro Devices zu einer "Neutral"-Einstufung, während der RSI25 einen Indikator für eine "Gut"-Einschätzung aufweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Gut"-Niveau.

