Advanced Micro Devices Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Dividendenrendite für die Advanced Micro Devices-Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten. Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 105,31 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 128,92 USD lag, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 111,22 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Von den insgesamt 18 Analystenbewertungen für die Advanced Micro Devices-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 14 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und keine "Schlecht". Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen zeigen eine positive Tendenz, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 105,59 USD und einer potenziellen negativen Abweichung vom aktuellen Schlusskurs um 18,1 Prozent.

Insgesamt erhält Advanced Micro Devices von den Analysten daher eine "Neutral"-Bewertung.

