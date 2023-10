Advanced Micro Devices Aktie: Positiver Aufwärtstrend und 29,33% Gewinnpotenzial prognostiziert

Die Advanced Micro Devices Aktie hat in den letzten Monaten einen positiven Aufwärtstrend verzeichnet. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt an, dass es keinen starken Widerstand gibt. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch und prognostizieren einen weiteren Anstieg des Aktienkurses auf 131,31 EUR in den nächsten 12 Monaten.

Für Aktionäre ist dies eine erfreuliche Entwicklung, da sie mit einem potentiellen Gewinn von +29,33% rechnen können. Doch natürlich sollte man bei Investitionen immer bedacht handeln und eventuelle Risiken im Auge behalten.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Quartalszahlen von Advanced Micro Devices entwickeln werden und welchen Einfluss sie auf den Aktienkurs haben werden. Die nächsten 110 Tage werden sicherlich für Aktionäre sowie Analysten interessant sein.

