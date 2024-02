Advanced Micro Devices Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die aktuelle Bewertung der Aktie von Advanced Micro Devices durch Analysten wirft Fragen auf, da sie als nicht angemessen bewertet angesehen wird. Das wahre Kursziel wird auf -27,33% vom aktuellen Kurs entfernt gesehen.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 02.02.2024 verzeichnete Advanced Micro Devices einen Anstieg um +4,21%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 119,61 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,32.

Analyse der Kursentwicklung

Die vergangenen fünf Handelstage haben eine Gesamtentwicklung von -0,10% gezeigt, was auf eine vergleichsweise neutrale Stimmung am Markt hinweist. Die gestrige Kursentwicklung von +4,21% könnte daher Überraschungspotenzial für die Analysten in den Bankhäusern gehabt haben, da die Stimmung eindeutig positiv ist.

Bewertung der Aktie

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 119,61 EUR, was einem potenziellen Kursrisiko von -27,33% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da 28 Analysten die Aktie als starken Kauf ansehen, 7 als kaufenswert, 11 als haltenswert und 1 als verkaufenswert.

Optimistische Einschätzung und Guru-Rating

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +74,47%. Dieser positive Trend wird durch das bewährte Guru-Rating unterstützt, welches zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Advanced Micro Devices derzeit die Aufmerksamkeit vieler Analysten auf sich zieht und trotz der unterschiedlichen Meinungen eine überwiegend positive Einschätzung erfährt.

