Advanced Micro Devices Aktie: Lieber erstmal halten!

Advanced Micro Devices, ein führender Anbieter von Computer- und Grafikprozessoren, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 125,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 205,36 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +63,65 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch in Bezug auf den GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 164,58 USD lag, weist die Aktie mit einem Abstand von +24,78 Prozent eine positive Bewertung auf. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Advanced Micro Devices mit einer Rendite von 111,68 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt von 8,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices mit einem Wert von 273,92 deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 72 liegt. Diese hohe Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich für Advanced Micro Devices eine gemischte Bewertung, da die technische Analyse und die Branchenvergleiche positive Ergebnisse zeigen, während die Dividendenrendite und das KGV eher negativ ausfallen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf die Aktie von Advanced Micro Devices haben werden.

Advanced Micro Devices kaufen, halten oder verkaufen?

