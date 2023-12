Advanced Micro Devices Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Advanced Micro Devices hat in den letzten Tagen einen Kurs von 139,6 USD erreicht, was einem Anstieg von +18,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, den GD200, so beläuft sich die Distanz auf +29,06 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Advanced Micro Devices-Aktie sind 14 Einstufungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" zu verzeichnen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Advanced Micro Devices. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 105,59 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -24,36 Prozent vom aktuellen Kurs fallen könnte. Basierend auf diesen Informationen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Advanced Micro Devices derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sechs Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den Diskussionen der Anleger dominierten in letzter Zeit negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Advanced Micro Devices. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, nämlich 6 "Gut"-Signale im Vergleich zu 1 "Schlecht"-Signal. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Advanced Micro Devices kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...