Advanced Micro Devices Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Advanced Micro Devices zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 126 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 205,13 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +62,8 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 165,97 USD, was einen Abstand von +23,59 Prozent und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils negativ. Dies wird aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen deutlich. Trotz einiger neutraler Themen wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Es wurden auch zwei positive und keine negativen Signale festgestellt, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 6 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (38,24) wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Advanced Micro Devices.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Advanced Micro Devices.

Sollten Advanced Micro Devices Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...