Advanced Micro Devices Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Advanced Micro Devices wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zusätzlich wurden genau berechenbare Signale herausgefiltert, wobei die Redaktion schlussendlich 3 Gut- und 2 Schlecht-Signale identifiziert hat. Insgesamt ordnet die Auswertung daher eine "Gut" Empfehlung zu, und die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt eine Gesamteinstufung von "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine hohe Rendite von 113,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zur Informationstechnologie-Branche liegt Advanced Micro Devices damit 105,67 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung-Branche beträgt 24,62 Prozent, wobei Advanced Micro Devices aktuell 89,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Advanced Micro Devices eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung-Branche beträgt -2, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advanced Micro Devices aktuell bei 110,94 USD, während der Aktienkurs selbst bei 148,54 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +33,89 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +16,85 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass die Anleger-Stimmung und die branchenbezogenen Kennzahlen eine positive Einschätzung der Aktie von Advanced Micro Devices unterstützen.

