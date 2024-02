Advanced Micro Devices Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer Abwertung führt. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu finden waren. Zusätzlich zeigen Studien, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine negative Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Advanced Micro Devices eine deutlich niedrigere Rendite erzielt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Advanced Micro Devices deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices deutlich höher als das Branchenmittel, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

