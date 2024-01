Advanced Micro Devices Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Advanced Micro Devices hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 113,95 Prozent erzielt, was über 105 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt 42,61 Prozent, und auch hier hat Advanced Micro Devices mit 71,34 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für Advanced Micro Devices festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Advanced Micro Devices abgegeben, mit 16 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ist mit 3 Buy, 0 Neutral und 0 Sell positiv. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Advanced Micro Devices liegt bei 119,22 USD, was einer potenziellen negativen Entwicklung des Aktienkurses um -32,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale für Advanced Micro Devices, da der Kurs der Aktie um +54,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 114,8 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 139,37 USD zeigt eine positive Abweichung von +27,18 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

