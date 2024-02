Advanced Micro Devices Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Die Analyse von Advanced Micro Devices basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 40,54 Punkten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysten haben Advanced Micro Devices in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Für den zurückliegenden Monat liegen 3 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen vor, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 134,67 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 167,88 USD eine erwartete Kursentwicklung von -19,78 Prozent ergibt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Advanced Micro Devices.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Advanced Micro Devices in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Advanced Micro Devices eine Dividendenrendite erzielen, die um 2,18 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Advanced Micro Devices.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Advanced Micro Devices-Analyse vom 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

