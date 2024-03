Advanced Micro Devices Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Advanced Micro Devices liegt bei 80,18, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,84 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent für die Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Diese Dividendenpolitik führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen war jedoch eine verstärkte negative Themenkommunikation über das Unternehmen Advanced Micro Devices zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Analysen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Advanced Micro Devices mit einer Rendite von 137,52 Prozent mehr als 367 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,3 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Advanced Micro Devices 125,22 Prozent darüber lag. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Advanced Micro Devices kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...