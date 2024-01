Advanced Micro Devices Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der Aktienkurs von Advanced Micro Devices hat im letzten Jahr eine Rendite von 119,61 Prozent erzielt, was 110,23 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,15 Prozent, und Advanced Micro Devices liegt aktuell 94,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices beträgt aktuell 582, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 70 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Advanced Micro Devices ist größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen kommunikativen Tätigkeiten. Es gab jedoch auch einige "Schlecht"-Signale, insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben die Aktie von Advanced Micro Devices in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 14 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Für die langfristige Einstufung wird daher ein "Gut" abgeleitet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105,59 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -28,37 Prozent bedeutet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

