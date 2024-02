Advanced Micro Devices Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Advanced Micro Devices in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb bekommt Advanced Micro Devices eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt die Dividendenrendite von Advanced Micro Devices bei 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices liegt bei 618,18, was 770 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Advanced Micro Devices laut Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten, wobei die meisten Bewertungen positiv ausfallen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 130,15 USD, was eine zukünftige Performance von -23,65 Prozent impliziert. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt vergibt die Redaktion als Gesamtbewertung ein "Neutral"-Rating.

