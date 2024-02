Advanced Micro Devices Aktie: Aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Advanced Micro Devices in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Advanced Micro Devices wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch jedoch immer noch ein "Gut"-Rating.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices bei 273,92, was über dem Branchendurchschnitt von 75,41 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Advanced Micro Devices auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,06 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Der niedrigere Ertrag führt auch hier zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Advanced Micro Devices besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

