Advanced Micro Devices Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Advanced Micro Devices wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Meinung um -33,72% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Advanced Micro Devices

Am 13.03.2024 verzeichnete Advanced Micro Devices einen Kursrückgang von -3,93%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 117,95 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,30.

Marktentwicklung und Analyse

In den letzten fünf Handelstagen, also innerhalb einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Kursrückgang von Advanced Micro Devices auf -7,85%. Diese negative Entwicklung deutet auf eine derzeit eher pessimistische Stimmung am Markt hin.

Einschätzung der Analysten

Die Analysten der Banken sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung der Aktie. Während 27 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 8 Analysten sie als optimistisch, aber nicht euphorisch an. 11 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Lediglich 1 Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Fazit und Ausblick

Trotz der gemischten Einschätzungen der Analysten bleibt eine Mehrheit von +74,47% zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Advanced Micro Devices. Abgesehen von den Analystenbewertungen deutet auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” auf eine positive Einschätzung der Aktie hin.

Die derzeitige Entwicklung und die kontroversen Einschätzungen der Analysten stellen Anleger vor die Herausforderung, die zukünftige Kursentwicklung von Advanced Micro Devices einzuschätzen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Aktie wieder erholen wird oder ob weitere Kursrückgänge zu erwarten sind.

