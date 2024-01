Advanced Micro Devices Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Piraeus Financial Holdings SA":

In den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Advanced Micro Devices zu verzeichnen gewesen. Das Unternehmen erhielt daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz. In diesem Zeitraum wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie zeigt einen Wert von 12, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,21, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie von Advanced Micro Devices. Kurzfristig betrachtet, sind in einem Monat 2 positive Einschätzungen und keine negativen Einschätzungen zu verzeichnen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 113,06 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -30,5 Prozent fallen wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite von Advanced Micro Devices liegt bei 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

