Advanced Medical-Anleger wird’s freuen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Advanced Medical positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Advanced Medical.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Advanced Medical konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Advanced Medical wird der 7-Tage-RSI auf 39,53 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 54,2 Punkte geschätzt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Advanced Medical wird aktuell als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 293 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 39,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Advanced Medical eine "Gut"-Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments, der Stimmung und des RSI, sowie für die Analysteneinschätzung.