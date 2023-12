Advanced Medical Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Aktie von Advanced Medical weist laut aktuellen Daten eine Dividendenrendite von 1,09 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt aktuell bei 38,17 bzw. 47,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten erhält die Aktie die Einschätzung "Gut", basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 293 GBP, was auf eine potenzielle Performance von 39,19 Prozent hindeutet. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zu Aktien aus dem "Gesundheitspflege"-Sektor hat die Aktie von Advanced Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,27 Prozent erzielt, was 8,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

