Advanced Medical Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Advanced Medical wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet, da der aktuelle Kurs von 205 GBP 4,05 Prozent unter dem GD200 (213,65 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 209,13 GBP, was einem Abstand von -1,97 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzungen von Analysten für Advanced Medical zeigen in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 293 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 42,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt Advanced Medical mit einer Rendite von -21,91 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Unternehmen schneidet Advanced Medical mit 1,55 Prozent über der mittleren Rendite ab. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Advanced Medical liegt bei 56,86, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.