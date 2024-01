Advanced Medical Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Advanced Medical in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben neutral, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Advanced Medical diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen drehten sich die Themen hauptsächlich um positive Aspekte der Aktie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Advanced Medical beträgt 1,09 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,59 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 58 und 52,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Advanced Medical auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Advanced Medical basierend auf dem Sentiment, der Dividende und dem Relative Strength Index.