Advanced Medical Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI für Advanced Medical auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 57,91, was bedeutet, dass die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Advanced Medical mit 197,4 GBP derzeit -0,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund eines Abstands von -11,86 Prozent zum GD200 insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Advanced Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,27 Prozent erzielt, was 8,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -23,27 Prozent, und Advanced Medical liegt aktuell 1,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie von Advanced Medical in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen jedoch keine neuen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 293 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 48,43 Prozent entspricht. Basierend auf der Analyse der Analysten wird die Aktie von Advanced Medical insgesamt als "Gut" eingestuft.