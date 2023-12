Advanced Media Aktie: Was für ein Plan!

Die Advanced Media-Aktie wird momentan aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +2,76 Prozent auf, während der aktuelle Kurs bei 1719 JPY liegt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um +13,04 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Advanced Media in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Aktie 59,35, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung für Advanced Media ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.