Advanced Media Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Advanced Media bei 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "neutral" eingestuft. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein ähnlicher Wert von 33, was auch weiterhin auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI daher als "neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Analyse einer Aktie. Bei Advanced Media konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Dabei wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Advanced Media-Aktie liegt derzeit bei 1692,15 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1938 JPY liegt. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (1658,96 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Advanced Media also auch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut"-Rating versehen.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird auch in diesem Bereich die Aktie mit "neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Advanced Media daher die Einschätzung, dass sie bei der Stimmung, dem RSI und den trendfolgenden Indikatoren als "neutral" einzustufen ist.