Advanced Media Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten Wochen gab es bei Advanced Media keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienten. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Neutral". Zusammengefasst bedeutet dies eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Advanced Media in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 1685,77 JPY beziffert, während der aktuelle Kurs bei 1876 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +11,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beläuft sich auf 1624,52 JPY, was einem Abstand von +15,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt wird also die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Advanced Media wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,05 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Position, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird also ein "Gut"-Rating für den RSI-Bereich vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Advanced Media in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Advanced Media in verschiedenen Bereichen wie Stimmung, technischer Analyse, RSI und Anleger-Stimmung insgesamt Bewertungen im Bereich "Neutral" bis "Gut" erhält.