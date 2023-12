Advanced, Materials Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Advanced & Materials wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Advanced & Materials-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch ein neutrales Bild und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen eingestellt. Die statistischen Auswertungen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advanced & Materials aktuell bei 9,25 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der GD50 hingegen zeigt ein Niveau von 9,54 CNH an, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced & Materials bei 42,7, ähnlich dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie ist somit weder unterbewertet noch überbewertet.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bilanz für Advanced & Materials basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.