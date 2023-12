Advanced, Materials Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced & Materials beträgt 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Advanced & Materials-Aktie liegt bei 79, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,63 und deutet auf Neutralität hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Advanced & Materials.

Die Anleger-Stimmung bei Advanced & Materials in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen Diskussionen ergaben überwiegend positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen auch 6 negative Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Advanced & Materials mit einer Rendite von 25,7 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 33,89 Prozent sehr gut ab, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.