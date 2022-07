Advanced Instruments stellt das automatisierte OsmoPRO® MAX Osmometer zur Maximierung der Produktivität des klinischen Labors vor

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Unser neuestes Osmometer bietet die Automatisierungs- und Datenverwaltungsfunktionen, die moderne klinische Labore benötigen, um mehr Zeit für die Technik zu gewinnen, die Durchlaufzeiten der Ergebnisse zu verbessern, Fehler zu reduzieren und eine mühelose Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.Advanced Instruments kündigte heute auf der Messe der American Association for Clinical Chemistry in Chicago die neueste Ergänzung seiner klinischen Linie von Gefrierpunkt-Osmometern an, das automatische Osmometer OsmoPRO MAX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3601991-1&h=1982040305&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3601991-1%26h%3D1251824016%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aicompanies.com%252Fosmometers%252Fosmopro-max-automated-osmometer%252F%26a%3DOsmoPRO%2BMAX%2BAutomated%2BOsmometer&a=automatische+Osmometer+OsmoPRO+MAX).Als führende Autorität auf dem Gebiet der Osmometrie hat Advanced Instruments das OsmoPRO® MAX für klinische Labore jeder Größe entwickelt, die eine höhere Produktivität durch Automatisierung anstreben. Die innovative Flow-Through-Technologie des Geräts macht manuelles Pipettieren und Verbrauchsmaterial überflüssig, so dass die Tests mit einem Knopfdruck beginnen können.Der OsmoPRO MAX liefert nicht nur genaue und präzise Testergebnisse, sondern ist auch eine vollautomatische Lösung. Das Gerät bietet eine erhöhte Effizienz und einen vereinfachten Arbeitsablauf für Osmolalitätstests:- Die direkte Probenahme aus Primärröhrchen macht Probenbecher überflüssig.- Das kontinuierliche Laden der Proben in ihre primären Röhrchen bei ihrem Eintreffen minimiert die Unterbrechung des Arbeitsablaufs und eliminiert Chargentests.- Gebrauchsfertige Systemflüssigkeit automatisiert die Reinigung zwischen den Proben für bis zu 500 Tests.- Automatisiertes Barcode-Scannen reduziert Transkriptionsfehler und verhindert Verwechslungen von Proben.- Die Möglichkeit des automatischen Daten-Uploads zum AdvancedQC™ Peer-Group-Programm erleichtert die Überwachung von Trends in der Qualitätskontrolle und der Geräteleistung.Das OsmoPRO MAX verwendet, wie alle Osmometer im Portfolio von Advanced Instruments, die von der Industrie bevorzugte Methode der Gefrierpunktsdepression, um innerhalb von Minuten zuverlässige Ergebnisse zu liefern.„Der OsmoPRO MAX bietet die Benutzerfreundlichkeit, die Automatisierung und die Datenverwaltungsfunktionen, die moderne klinische Labore benötigen", so Byron Selman, CEO von Advanced Instruments. „Advanced Instruments setzt seine Innovationen im Bereich der Osmometrie fort und bleibt gleichzeitig der Produktqualität und Zuverlässigkeit verpflichtet, auf die sich unsere Kunden in den letzten 65 Jahren verlassen haben."lfahey@aicompanies.comInformationen zu Advanced InstrumentsKontakt:Lisa Fahey, VP Global Marketinglfahey@aicompanies.comAdvanced Instruments ist ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Biotechnologie, die klinische Forschung und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seit 65 haben die Innovationen des Unternehmens Organisationen geholfen, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Advanced Instruments verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio, darunter Gefrierpunkt-Osmometer, Liquor-Zellenzähler, anaerobe Gefäßsysteme, Kryoskope, Pasteurisierungstestsysteme sowie Prüfstandards und -kontrollen. Advanced Instruments hat seinen Sitz in Norwood, Massachusetts, und ist mehrheitlich im Besitz von Patricia Industries. Weitere Informationen finden Sie unter www.aicompanies.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864986/Advanced_Instruments_Osmopromax.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/701853/Advanced_Instruments_Logo.jpgOriginal-Content von: Advanced Instruments, LLC, übermittelt durch news aktuell