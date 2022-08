Advanced Instruments erwirbt SAL Scientific, Fachwissen und eine Reihe von Zellwachstumsmitteln zur Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Forschung und Wirkstoffentdeckung

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Advanced Instruments, ein führender Hersteller von Analyseinstrumenten und Dienstleistungen für die Bioprozesstechnik, gab heute die Übernahme von SAL Scientific Ltd. bekannt, einem privaten Unternehmen, das ein Portfolio von Zellwachstumszusätzen für Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und menschliche embryonale Nierenzellen (HEK) entwickelt und herstellt. Diese Reagenzien verbessern das Zellwachstum unter Stressbedingungen erheblich und tragen dazu bei, die Arbeitsabläufe in der Zelllinienentwicklung (CLD) zu beschleunigen, um die Produktion von Biotherapeutika zu maximieren. Die Übernahme erweitert die Reagenzienexpertise von Advanced Instruments und unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich der Bioprozessabläufe für neuartige Therapien.SAL Scientific ist der Entwickler und Hersteller der InstiGRO™-, InstiSHAKE™- und InstiTHAW™-Zellwachstumspräparate, die Advanced Instruments heute exklusiv vertreibt. Als Teil des Solentim-Portfolios von Advanced Instruments werden diese Reagenzien in den frühen Phasen der biologischen Arzneimittelentwicklung eingesetzt, um die Auswahl der optimalen Klone für die Produktion von monoklonalen Antikörpern und viralen Vektoren für Gentherapien zu beschleunigen. Die Übernahme des Know-hows von SAL Scientific wird die Erweiterung der Reagenzien-Technologien unterstützen und zusätzliche interne Kapazitäten bereitstellen, die die fortlaufende Einführung von Technologien, neue Produktinnovationen und eine verbesserte Kundenbetreuung unterstützen.„Die Übernahme von SAL Scientific steht im Einklang mit unserer Kernstrategie, in führende Technologien zu investieren, die einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden im gesamten Workflow der Zelllinienentwicklung bieten", kommentierte Byron Selman, Präsident und CEO von Advanced Instruments. „Mit SAL Scientific investieren wir, um unsere Kunden bei diesen Arbeitsabläufen mit diesen Zellkulturmedien zu unterstützen, die das Zellwachstum, die Koloniebildung und die Klonierungseffizienz verbessern."„Wir freuen uns, Teil des Advanced Instruments Teams zu werden", sagte Steve Game, Gründungsdirektor von SAL Scientific. „Als bestehender kommerzieller Partner erkennen wir die starke Synergie zwischen den Insti-Ergänzungen und den Zelllinienentwicklungssystemen von Advanced Instruments. Wir sind zuversichtlich, dass Advanced Instruments in Bezug auf die Infrastruktur für innovative Produktentwicklung, Produktionskapazität und globale kommerzielle Reichweite einen Mehrwert schaffen wird und dass diese Kombination das Wachstum der Insti-Produkte weiter beschleunigen wird."„Wir freuen uns darauf, dass SAL Scientific zur Familie von Advanced Instruments und Patricia Industries hinzukommt und wir gemeinsam die nächste Wachstumsphase einleiten können", sagte Yuriy Prilutskiy, Leiter von Patricia Industries North America, einem Teil von Investor AB, und Eigentümer von Advanced Instruments. Patricia Industries ist entschlossen, Advanced Instruments weiterhin bei der Bereitstellung von Lösungen zu unterstützen, die die Entwicklung von Biopharmazeutika weltweit beschleunigen und verbessern, und wir freuen uns, die Investitionen in den Ausbau des CLD-Produktportfolios von Advanced Instruments weiter zu erhöhen.Advanced Instruments wurde von Simpson Thacher & Bartlett LLP (Rechtsberater) vertreten.SAL Scientific wurde durch Azets (Finanzberater) und Paris Smith (Rechtsberater) vertreten.

Kontakt:
Lisa Fahey, VP Global Marketing
lfahey@aicompanies.com
781-471-2106

Advanced Instruments ist ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Biotechnologie, die klinische Forschung und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seit mehr als 65 Jahren haben die Innovationen des Unternehmens Organisationen geholfen, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Advanced Instruments verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio, darunter Gefrierpunkt-Osmometer, Liquor-Zellenzähler, anaerobe Gefäßsysteme, Kryoskope, Pasteurisierungstestsysteme sowie Prüfstandards und -kontrollen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polyplastics.com/en/support/mold/gas_md/index.htmlSAL Scientific mit Sitz in Fordingbridge, Großbritannien, entwickelt innovative Reagenzien für die Zellbiologie von Säugetieren für Forschungs- und Wirkstoffentwicklungsprozesse. Unser „Insti"-Sortiment an einfach anzuwendenden Zellkulturzusätzen ohne tierische Bestandteile (InstiGRO™, InstiSHAKE™ und InstiTHAW™) wurde entwickelt, um die Entwicklung von kommerziell wichtigen Zelllinien für die biopharmazeutische Produktion zu beschleunigen und die Produktivität zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.salscientific.com.Patricia Industries, ein Teil von Investor AB, tätigt Kontrollinvestitionen in erstklassige Unternehmen mit starken Marktpositionen, Marken und Unternehmenskulturen in Branchen, die ein langfristiges Wachstum erwarten lassen. Unser Ziel ist es, alleiniger Eigentümer unserer Unternehmen zu sein, zusammen mit starken Managementteams und Vorständen. Wir investieren mit einer unbegrenzten Haltedauer und konzentrieren uns auf den Aufbau dauerhafter Werte und die Nutzung organischer und nicht-organischer Wachstumschancen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.patriciaindustries.com.Investor, im Jahr 1916 von der Familie Wallenberg gegründet, ist ein engagierter Eigentümer von hochwertigen, weltweit tätigen Unternehmen. Wir haben eine langfristige Investitionsperspektive. Durch die Mitwirkung in den Leitungsgremien sowie durch unsere Erfahrung in der Industrie, unser Netzwerk und unsere Finanzkraft arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Unternehmen dabei zu unterstützen, Best-in-Class zu bleiben oder zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.investorab.com.