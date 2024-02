Advanced Inforvice Public Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Dividendenrendite der Advanced Info Service Pcl-Aktie beträgt 3,71 Prozent, was 4,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,74 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei der Advanced Info Service Pcl in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Advanced Info Service Pcl liegt bei 73,58 und der RSI25 bei 73,45, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und zeigt an, ob eine Aktie überkauft, überverkauft oder neutral ist.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 22,03 ist die Advanced Info Service Pcl im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" deutlich unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 34,88 liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.