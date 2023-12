Advanced Inforvice Public Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten zwei Wochen wurde Advanced Info Service Pcl von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Advanced Info Service Pcl als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,38 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rang auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionintensität im Internet deutet auf eine mittlere Aktivität in Bezug auf Advanced Info Service Pcl hin, was zu einer Bewertung von "Neutral" im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der Advanced Info Service Pcl. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage (6,11 USD) als auch der letzten 50 Handelstage (6,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also auf verschiedenen Ebenen eine neutrale Einschätzung der Aktie der Advanced Info Service Pcl.