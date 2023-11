Advanced Inforvice Public Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI-Wert für die Advanced Info Service Pcl liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie für die letzten 25 Tage bedeutet.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, beträgt bei der Advanced Info Service Pcl derzeit 3,71 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt -9,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Advanced Info Service Pcl von 6,06 USD als "Neutral" bewertet, da er -0,66 Prozent vom GD200 (6,1 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 6,1 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation, lassen aufgrund kaum veränderter Werte in den letzten Wochen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie zu. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.