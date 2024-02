Advanced Human Imaging Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann sie verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Advanced Health Intelligence wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei 50 und führt zu einer neutralen Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine insgesamt negative Bewertung für die Advanced Health Intelligence. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.