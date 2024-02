Advanced Human Imaging Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Zunahme oder Abnahme in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Advanced Health Intelligence daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Advanced Health Intelligence zeigt, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,19 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,092 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50, die jeweils als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Advanced Health Intelligence diskutiert. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.