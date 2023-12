Advanced Human Imaging Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Advanced Health Intelligence. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Advanced Health Intelligence als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 43,24 und der RSI25 bei 47,9. Beide Werte führen zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Advanced Health Intelligence in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,21 AUD, was zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festzustellen war. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie von Advanced Health Intelligence auf dieser Stufe positiv bewertet.