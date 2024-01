Advanced Human Imaging Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Beitrag der Internetkommunikation zur Einschätzung von Aktien ist nicht zu unterschätzen. Bei der Bewertung von Advanced Health Intelligence wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Advanced Health Intelligence wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Advanced Health Intelligence liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,9, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced Health Intelligence-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD lag. Der letzte Schlusskurs weicht um -45,24 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Advanced Health Intelligence damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.