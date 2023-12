Advanced Human Imaging Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Diskussionen rund um die Aktie von Advanced Health Intelligence auf den social Media Plattformen geben ein klares Signal zur Anlegerstimmung. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Dadurch wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Advanced Health Intelligence als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 0,21 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs von 0,107 AUD liegt 49,05 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,12 AUD, was einer Differenz von -10,83 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich eine „Schlecht“-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Advanced Health Intelligence ebenfalls als Neutral-Titel ein. Der Wert des RSI7 beträgt 56 und der Wert des RSI25 liegt bei 46,96, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Advanced Health Intelligence.