Advanced Human ImagingADR Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich auch nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Advanced Health Intelligence-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Advanced Health Intelligence diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Aktie heute führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Advanced Health Intelligence liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,19 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,092 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -8 Prozent auf einen negativen Trend hin.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.