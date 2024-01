Advanced Human ImagingADR Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Anthera Pharmaceut":

Die technische Analyse der Advanced Health Intelligence-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,115 AUD weicht somit um -45,24 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advanced Health Intelligence-Aktie liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Advanced Health Intelligence bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" und bezogen auf die technische Analyse, RSI und Sentiment mit "Neutral" angemessen bewertet.