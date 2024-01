Advanced Human ImagingADR Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Advanced Health Intelligence liegt derzeit bei 94,12, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert mit 0,2 AUD deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,1 AUD) liegt, was eine negative Abweichung von 50 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,11 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Advanced Health Intelligence-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf die Advanced Health Intelligence zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.

Das sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen in Bezug auf die Advanced Health Intelligence-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.