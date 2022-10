Advanced Energy Industries Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Advanced Energy Industries, die im Segment "Halbleiterausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.10.2022, 11:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 76.02 USD.

Unser Analystenteam hat Advanced Energy Industries auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Advanced Energy Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advanced Energy Industries vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (109,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 44,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 76,02 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Advanced Energy Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Advanced Energy Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Advanced Energy Industries auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced Energy Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 82,36 USD. Der letzte Schlusskurs (76,02 USD) weicht somit -7,7 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (82,94 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,34 Prozent), somit erhält die Advanced Energy Industries-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Advanced Energy Industries-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.