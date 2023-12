Advanced Energy Industries Aktie: Das gab es noch nie!

Die Advanced Energy Industries-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 100,98 USD, während der aktuelle Kurs bei 112,68 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand zum GD200 von +11,59 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 95,93 USD, was einem Abstand von +17,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,24 Euro, was im Vergleich zur Branche als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass Advanced Energy Industries eine Rendite von 30,5 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,72 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.