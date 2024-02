Advanced Energy Industries Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Analystenbewertung für Advanced Energy Industries in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig gesehen erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 99,6 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 12,12 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 111,67 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Advanced Energy Industries mit 15,37 Prozent deutlich darunter. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -3,08 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Advanced Energy Industries mit 18,45 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich.

Was das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation betrifft, so hat sich die Stimmung für Advanced Energy Industries in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in Bezug auf diese Aktie, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 99,6 USD der Advanced Energy Industries derzeit -5,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit -3,58 Prozent angegeben, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.