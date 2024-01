Advanced Energy Industries Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Dividende für die Aktie von Advanced Energy Industries beträgt 0,4 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt 11546,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advanced Energy Industries derzeit bei 101,39 USD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 103,42 USD liegt und somit einen Abstand von +2 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 98,01 USD, was einer Differenz von +5,52 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung der Aktie als "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Advanced Energy Industries abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut". Es liegen 4 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und 0 negative Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Advanced Energy Industries beträgt 110,43 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 6,78 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Daher wird die Advanced Energy Industries insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.