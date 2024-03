Advanced Energy Industries Aktie: Die Bären zittern!

Advanced Energy Industries schüttet eine Dividendenrendite von 0,39 % aus, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche 11145,97 Prozentpunkte weniger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Advanced Energy Industries im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 0,64 Prozent erzielt, was mehr als 505 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hatte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 1,21 Prozent, wobei Advanced Energy Industries mit 0,57 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Advanced Energy Industries mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,6 bewertet, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 76,13. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Advanced Energy Industries in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen erhalten hat, wovon 1 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 111,67 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung von Analysten führt.

Insgesamt erhält Advanced Energy Industries daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.