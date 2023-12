Advanced Emissions Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Advanced Emissions wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,29 Euro, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet eingestuft wird. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 93, was die Unterbewertung von Advanced Emissions bestätigt.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird eine neutrale Einstufung vorgenommen.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Advanced Emissions in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,91 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -0,55 Prozent führt. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.