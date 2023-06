Advanced Emissions Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Advanced Emissions, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.06.2023, 07:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 1.64 USD.

Unser Analystenteam hat Advanced Emissions auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Advanced Emissions mit einem Wert von 2,29 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 68,38 , womit sich ein Abstand von 97 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advanced Emissions-Aktie hat einen Wert von 35,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,19). Auch hier ist Advanced Emissions weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,19), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Advanced Emissions.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Advanced Emissions investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 14,16 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen geringeren Ertrag in Höhe von 34,47 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

