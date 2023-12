Advanced Emissions Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Advanced Emissions jedoch deutlich eingetrübt. Daher wird der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung zugewiesen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Advanced Emissions in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Laut den Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich für Advanced Emissions insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Es gibt 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was einer prognostizierten Entwicklung um 114,29 Prozent entspricht. Daher erhalten sie ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Advanced Emissions ergibt sich eine negative Differenz von -8287,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Advanced Emissions ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,29 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Gut"-Bewertung.