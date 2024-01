Advanced Emissions Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Dividendenpolitik von Advanced Emissions wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -8287,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Chemiebranche.

Die Anlegerstimmung gegenüber Advanced Emissions war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse wird Advanced Emissions daher neutral eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Emissions mit einem Wert von 2,29 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Differenz von 98 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Chemiebranche von 94. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten Advanced Emissions insgesamt als "Gut", da es 1 Kauf-, 0 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen gab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Advanced Emissions bei 6 USD. Dies würde einer Entwicklung um 114,29 Prozent entsprechen, da der Aktienkurs zuletzt bei 2,8 USD notierte. Aufgrund dieser Analyse erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Einstufung.