Advanced Emissions Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Advanced Emissions ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 2,29 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt und daher unterbewertet.

In Bezug auf die Stimmung und das Aufsehen in der Internet-Kommunikation erhält Advanced Emissions eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 1 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 119,78 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage ergibt ein "Neutral"-Rating, während der RSI auf 25-Tage-Basis darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.